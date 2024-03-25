Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Mahallesi'nde 19 Mart'ta yaşanan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli C.Z, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika
Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 300 bin sahte bandrollü içi boş makaron, 15 bin 400 içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı elektronik sigara, 15 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, turistik noktalardaki rögar kapaklarına eğlenceli desenler çizerek estetik bir görünüm sağladı. Kentin estetiğine değer katacak uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonası, 10 ilden 160 sporcuyu Denizli'de buluşturdu. Yarışmada Manisa birinci, Denizli ikinci, Muğla üçüncü, İzmir ise dördüncü sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği konserde dünyaca ünlü şarkıcı MaherZain, Osmangazi Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu. Soğuk havaya rağmen binlerce Bursalı ismini dünyaya duyuran Zain'in ilahilerine Osmangazi Meydanı'nda eşlik edildi.
Trabzon'da yapılan denetimlerde bir işletmede kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 7 kişiye toplam 44 bin 980 TL ceza kesildi ve kumar masasındaki para ve malzemelere el konuldu. İşletme sahibi hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan mitinginde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u eleştirerek, projelerini taklit ettiğini söyledi. Yavaş, ayrıca Altınok'un kendi ilçesindeki destek ihtiyacı olan aileleri bilmediğini belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, Gazcılar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından tam desteklendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atça'da vatandaşlara ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı. Çerçioğlu, yerel tohumların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, fide üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını belirterek, bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarının olduğunu söyledi. Erdoğan, çalışanlar ve emeklilerin alım gücünün artacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, Tokat'a yapılan yatırımlar ve gelecek projeler hakkında bilgi verdi.
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