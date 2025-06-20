Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu minibüsü ile beton mikseri arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 31 AHM 357 plakalı motosikletiyle seyreden K.K, aynı yöne giden sürücü isimleri öğrenilemeyen 31 TK 947 plakalı beton mikseri ile 31 HO 8503 plakalı yolcu minibüsü arasında sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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