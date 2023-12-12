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İskenderun'da Noel hazırlıkları yapıldı - Son Dakika
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İskenderun'da Noel hazırlıkları yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel hazırlıkları yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde az hasar alan kilise Noel için hazırlandı. Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, kilisede Noel için ağaç ve duvar süslemelerinin yapıldığını belirtti. Papasoğlu, deprem nedeniyle içlerinin buruk olduğunu ancak kilisede Noel etkinliğini gerçekleştireceklerini söyledi.

12.12.2023 - 13:19,
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde az hasar alan ve tadilatın ardından yeniden ibadete açılan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel hazırlıkları başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ilçedeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi az hasar aldı. Bazı duvarlarının yıkılması nedeniyle ibadete kapatılan kilise, tadilatın ardından bir süre önce yeniden hizmete başladı. 2023 yılı Noel Bayramı için kilisede hazırlıklara başlandı. Cemaat mensubu gençler, küçük yaştaki çocuklarla birlikte kilisenin içerisinde ve kilise salonunda Noel ağacı kurarak süsleme yaptı.

İskenderun Ortodoks Kiliseleri Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu, koro dinletisine hazırlandıklarını belirterek, Ana kilisemiz Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi depremde yıkılmış olsa da şu an bulunduğumuz Aziz Corç Kilisemizde tüm dini vecibelerimizi yerine getiriyoruz. Noel süreci 15 Kasım'da oruç ile başladı. İlk günden şimdiye kadar çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte hazırladığımız koro çalışmasına devam ediyoruz. Noel'den bir gün önce koro dinletimiz olacak. Her ne kadar içimiz buruk olsa bile aynı zamanda bu ruhu kaybetmemek için hep birlikte Noel'i kutlamaya çalışacağız dedi.

NOEL BALOSU OLMAYACAK

Yaşanan büyük depremden dolayı her yıl Noel'de yapılan balonun bu yıl olmayacağını hatırlatan Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, şunları söyledi

Önceki yıllarda Noel balomuz olurdu, hep birlikte eğlenirdik lakin herkesin bildiği gibi geçirmiş olduğumuz bu deprem felaketinden ötürü şu an sadece kilisemizin içinde yapacağımız Noel ayiniyle bu özel günü kutlayacağız. Çocuklar için yine her yıl düzenlediğimiz hediye dağıtım günü de olacak. Bu süreci dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla ve gençlerimizle Noel ağaçlarımızı süsledik, salonumuzu süsledik, onlarla birlikte oyunlar oynadık. Çocukların bu deprem dönemini en güzel şekilde atlatmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.

İskenderun\'da Noel hazırlıkları yapıldı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Noel hazırlıkları yapıldı - Son Dakika
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