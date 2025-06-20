Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Denizciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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