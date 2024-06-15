İskenderun'da Otomobil Çarpışması: 2 Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İskenderun'da Otomobil Çarpışması: 2 Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Nihat U'nun kullandığı bir otomobil karşı şeride geçerek Ercan T. idaresindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her iki sürücü de hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, sürücülerin sıkıştığı otomobilleri kurtarmak için çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde, her iki sürücünün de hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazeler İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

15.06.2024 12:19
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarpışan 2 otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nihat U'nun kullandığı 31 AGS 586 plakalı otomobil, Güzelçay Mahallesi'nde, karşı şeride geçerek Ercan T. idaresindeki 06 BMN 634 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Otomobil Çarpışması: 2 Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da Otomobil Çarpışması: 2 Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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