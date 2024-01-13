İskenderun\'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
B.Ç. yönetimindeki 06 TFU 83 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kanime Uzun'a (78) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltını alındı.
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