İskenderun\'da Oyuncak Dükkanında Yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oyuncak dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Savaş Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ilk iki katındaki oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
