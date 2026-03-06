İskenderun\'da Oyuncak Dükkanında Yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oyuncak dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Savaş Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ilk iki katındaki oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.