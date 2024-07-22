Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Fırat K'nin evine silahla ateş etti.
Evde bulunan ve ayağına mermi isabet eden Gülten G. (56) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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