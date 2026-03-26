Hatay'ın İskenderun ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İbrahim Karaoğlan Caddesi'ndeki kavşakta plakaları öğrenilemeyen H.B'nin kullandığı otomobil ile E.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada sürücüler ve otomobildeki A.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kırmızı ışıkta geçen otomobilin motosikletle çarpışması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
