İskenderun\'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Ezgi Özcan (18) öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 31 ABL 435 plakalı otomobil, A.H. idaresindeki 31 BF 143 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü F.G. ile yolcu konumundaki Ezgi Özcan, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Özcan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.