İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen iş yerindeki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen V.D'ye ait işletmeye operasyon düzenledi.

Adreste 5 bin uyuşturucu hap ve 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler V.D. ve M.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.M. ise serbest bırakıldı.