Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalarda, Yıldırımtepe Mahallesi'ndeki şüpheli E.B'nin adresine baskın düzenlendi.
Şüphelinin ikametinde 31 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?