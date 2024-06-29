İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde belirlenen D.O'nun evine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, 1746 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, D.O'yu gözaltına aldı.
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