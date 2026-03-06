İskenderun'da Yangın Paniği - Son Dakika
İskenderun'da Yangın Paniği

06.03.2026 12:51
Hatay'ın İskenderun ilçesinde oyuncak deposunda çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde oyuncak satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkıp, üst katlara yayılan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Savaş Mahallesi'nde bir binanın zemin katında oyuncak satışı yapılan iş yerinin deposunda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binadaki kişileri tahliye etti. Yangın, iş yerinin üst katlarına da yayıldı. İtfaiye, kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
