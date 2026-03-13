Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis uygulaması kapsamında 10 iş yerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 70 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Bir cep telefonuna el konulduğu kontrollerde şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İskenderun'da Yasa Dışı Bahis Denetimi
