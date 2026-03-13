İskenderun'da Yasa Dışı Bahis Denetimi - Son Dakika
İskenderun'da Yasa Dışı Bahis Denetimi

13.03.2026 12:20
Polis, İskenderun'da 10 iş yerinde denetim yaptı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis uygulaması kapsamında 10 iş yerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 70 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Bir cep telefonuna el konulduğu kontrollerde şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

