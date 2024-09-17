İskenderun'da Yunus Balığı Showu

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İskenderun körfezinde yunus balığı heyecanı

Vatandaş Mehmet Ali Kahraman: "Yunus balıklarının görsel şovu çok hoşumuza gitti"

HATAY - Hatay'ın İskenderun körfezinde balıkçı teknesiyle Akdeniz'e açılan aile görsel şölen sunan yunus balıklarını cep telefonuyla görüntülendi. Ailenin heyecanı ve mutluluğu kameraya yansıdı.

İskenderun körfezinin giriş kısımlarında bulunan Konacık açıklarında yunus balığı sürüsü balıkçı Mehmet Ali Kahraman ve ailesi tarafından görüntülendi. Görüntülerde; yunus balıklarının teknedeki aileye adeta şov yaptıkları görüldü. Yunus balıkları karşısında ailenin yaşadığı heyecansa görüntüleri izleyenler tarafından hissedildi.

"Yunus balıklarının görsel şovu çok hoşumuza gitti"

Yunus balıklarını cep telefonuyla görüntüleyen Mehmet Ali Kahraman, "Arsuz madenli açıklarında balık avına çıkmıştık. Sezonun ilk günlerinde görüntülerini çektiğimiz yunus balıklarının görsel şovu çok hoşumuza gitti. Video çekip sosyal medyada paylaştık" ifadelerini kullandı.