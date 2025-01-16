İskenderun ilçesinde okullar arası yüzme müsabakası gerçekleştirildi.
İskenderun Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakaya, 28 okuldan 68 sporcu katıldı.
Yarışma sonunda derece giren sporculara madalya ve kupaları verildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.???????
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Yüzme Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika
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