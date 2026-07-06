İskenderun Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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İskenderun Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

İskenderun Festivali Coşkuyla Devam Ediyor
06.07.2026 00:53
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İskenderun'un kurtuluşu için düzenlenen festivalin üçüncü günü, konser ve gösterilerle geçiyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali üçüncü gününde devam etti.

İskenderun Belediyesi tarafından organize edilen festival, üçüncü gününe tekne ve deniz araçlarının gösterisiyle başladı.

Daha sonra Atatürk Anıt Alanı'nda devam eden etkinliklerde mehteran takımı konserinin ardından Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı etkinlikte şarkıcı Mahsun Kırmızıgül sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, 2 saatlik sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Festival etkinlikleri yarın şarkıcı Çelik konseriyle son bulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

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