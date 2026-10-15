İSKİ, 9 ilçede 88 mahalleye arıza sonrası su vermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İSKİ, 9 ilçede 88 mahalleye arıza sonrası su vermeye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İSKİ, 9 ilçede 88 mahalleye arıza sonrası su vermeye başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ, Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezleri'ni besleyen enerji sistemindeki arıza nedeniyle 9 ilçede 88 mahallede yaşanan su kesintisinin giderildiğini duyurdu. Arızanın 15 Ekim'de saat 10.00 itibarıyla giderildiği, sistemin saat 13.00'te normale döneceği belirtildi.

(İSTANBUL) - İSKİ, Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezleri'ni besleyen enerji sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 9 ilçenin 88 mahallesinde yaşanan su kesintisinin giderildiğini açıkladı. Açıklamada, "Sistem tam olarak saat 13.00 itibariyle normale dönecektir. Afetten kaynaklanan geçici su kesintisi nedeniyle abonelerimizin gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nden 9 ilçede yaşanan su kesintilerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerimizi besleyen enerji sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 14 Ekim 2026 günü saat 16: 20'den itibaren 9 ilçemizin (Gaziosmanpaşa, Sultangazi Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş) toplan 88 mahallesine su verilememiştir.

Kesinti süresince vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla, etkilenen bölgelerdeki abonelerimize SMS yoluyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, ilgili mahallelerde yaşayan abonelerimize, 14 Ekim 2026 tarihinde su kesintisinin saat 20.00'ye kadar süreceğine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmiş; kesintinin devam etmesi üzerine 15 Ekim 2026 saat 11.00'e kadar su verilemeyeceği hususunda ikinci bir SMS ile yeniden bilgilendirme yapılmıştır.

Söz konusu arıza 15 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 itibariyle giderilmiş abonelerimize su verilmeye başlanmıştır. Sistem tam olarak saat 13.00 itibariyle normale dönecektir.

Arızanın meydana gelmesinden itibaren İdaremiz ve BEDAŞ AŞ. elemanları devreye girmiş, problemin Alibeyköy Şalt sahasından tesislerimizi besleyen 34,5 kw lik iletim hatlarında bulunan yeraltı kablolarında meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iletim hattının sorumluluğunun BEDAŞ AŞ'ye ait olması nedeniyle, arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar İdaremiz ve BEDAŞ AŞ ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülmüştür. Olumsuz hava koşullarının beraberinde getirdiği tüm güçlüklere rağmen, sabaha kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürülen çalışmalar neticesinde arıza sabah saatlerinde giderilmiştir.

İstanbul'un su hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi amacıyla, zorlu hava şartlarına aldırmaksızın gece boyunca görev yapan İdaremiz ve BEDAŞ AŞ ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Hemşerilerimize kesintisiz ve güvenilir hizmet sunma sorumluluğuyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımızı sürdürürken, afetten kaynaklanan geçici su kesintisi nedeniyle abonelerimizin gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
KağıthaneİstanbulEnerjiGüncelYaşamİSKİSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
14:06
İstanbul Sarıyer’de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:33:33. #.0.2#
SON DAKİKA: İSKİ, 9 ilçede 88 mahalleye arıza sonrası su vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei