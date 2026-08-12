İSKİ'den Kaçak Atıksu Açıklaması - Son Dakika
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İSKİ'den Kaçak Atıksu Açıklaması

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İSKİ, Yeşilköy'deki atıksu deşarjı ile ilgili sezonluk olumsuzluk yaşandığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ) İstanbul Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atıksu deşarj edildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İSKİ'nin sosyal medya hesapından yapılan açıklamada, söz konusu bölgedeki atık suların kolektör hatları aracılığıyla 2003 yılında hizmete alınan ve Küçükçekmece, Avcılar ile Bakırköy ilçelerine hizmet veren Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'ne iletildiği belirtildi.

Kanalizasyon toplama havzalarında biriken yoğun çamur ve üstübü gibi malzemenin ani olarak kolektör hatlarına intikal etmesi neticesinde pompa hatlarında tıkanıklık meydana geldiği belirtilen açıklamada, sistem işletiminde geçici bir olumsuzluk yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu süreçte, sistemde oluşabilecek taşkınların önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bahse konu yerde bulunan emniyet amaçlı deşarj yapısı devreye girmiştir. Söz konusu deşarj yapısı, rutin işletme koşullarında atık su deşarjı amacıyla kullanılan bir yapı olmayıp yalnızca acil durumlarda can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla kullanılan emniyet amaçlı bir yapıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin 7/24 esasına göre yürüttüğü çalışmalar sonucunda pompa hatlarında meydana gelen tıkanıklığa müdahale edildiği aktarılan açıklamada, olumsuzluğun giderildiği ve tesisin rutin çalışma düzenine döndüğü bildirildi.

Ne olmuştu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içerisinden denize atıksu deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine 28 Temmuz'da denetim yapılmıştı.

Denetimde, İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin değiştiği belirlenmişti.

Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi'ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edilmişti.

Söz konusu atıksu/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatılmış, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki kat yaptırım uygulanarak İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza verilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Çevre, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den Kaçak Atıksu Açıklaması - Son Dakika

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