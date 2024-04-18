İSKİ'den vatandaşları uyardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla dolandırıcılık! - Son Dakika
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İSKİ'den vatandaşları uyardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla dolandırıcılık!

İSKİ\'den vatandaşları uyardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla dolandırıcılık!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Vatandaşlar, bedava su arıtma cihazı vaadiyle aranarak dolandırılmaya çalışılıyor.

18.04.2024 18:16  Güncelleme: 18:19
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) son zamanlarda farklı numaralı hatlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adı kullanılarak bedava su arıtma cihazı vaadiyle vatandaşların arandığını anımsattı. Söz konusu aramaların ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de İSKİ ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Son zamanlarda farklı numaralı hatlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin adı kullanılarak bedava su arıtma cihazı vaadiyle vatandaşlar aranıp "50 kişiye ücretsiz su arıtma cihazı takıyoruz, hak kazandınız" şeklinde açık kaynaklardan ve çeşitli mecralardan bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Bahse konu yapılan aramaların ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de İdaremiz ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ'den vatandaşları uyardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla dolandırıcılık! - Son Dakika

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