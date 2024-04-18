İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) son zamanlarda farklı numaralı hatlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adı kullanılarak bedava su arıtma cihazı vaadiyle vatandaşların arandığını anımsattı. Söz konusu aramaların ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de İSKİ ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.
İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Son zamanlarda farklı numaralı hatlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin adı kullanılarak bedava su arıtma cihazı vaadiyle vatandaşlar aranıp "50 kişiye ücretsiz su arıtma cihazı takıyoruz, hak kazandınız" şeklinde açık kaynaklardan ve çeşitli mecralardan bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Bahse konu yapılan aramaların ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de İdaremiz ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur"
Son Dakika › Güncel › İSKİ'den vatandaşları uyardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla dolandırıcılık! - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43'te merkez üssü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Armutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. E.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken, yangına sebep olduğu iddia edilen E.K. isimli kişi ormanlık alanda saklanırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ifadesinde yangının ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığını söylediği öğrenildi. E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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