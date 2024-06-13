İSKİ ile Romanya Su Birliği arasında iş birliği mutabakatı imzalandı - Son Dakika
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İSKİ ile Romanya Su Birliği arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Romanya Su Birliği (ARA) arasında su ve atık su konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. İSKİ'nin uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerine dikkat çeken İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Balkan Şehirleri Ağı kapsamında çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirtti.

13.06.2024 10:32
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(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Romanya Su Birliği (ARA) arasında su ve atık su konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

2023 yılında Romanya Su Birliği'nin İstanbul'daki su yönetimi ve özellikle su kayıp ve kaçak yönetimine dair bilgi almak amacıyla İSKİ ziyareti ile başlayan süreçte, teknik destek ve eğitim alanları oluşturulması noktalarında iş birliği amacıyla mutabakat zaptı imzalanmasına karar verildi. Mutabakat zaptı, 12 Haziran 2024 tarihinde, Romanya Su Birliği Başkanı Ilie Vlaicu ve İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa arasında Braşov kentinde imzalandı.

İSKİ'nin uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini geliştirmeye ve tecrübe paylaşımında bulunmasına yönelik faaliyetlerine dikkati çeken İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, şu açıklamalarda bulundu:

"B40 kapsamında ortak çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı B40 Balkan Şehirleri Ağı kapsamında bugün Romanya Su Birliği ile Mutabakat Zaptı imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şimdiye kadar 9 farklı ülkeden toplam 11 kurum ile Mutabakat Zaptımız bulunmakta. Balkanlar'ın Avrupa vizyonuna ve değerlerine bölgesel katkı sağlamak için B40 kapsamında çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Balkan coğrafyası özelinde şehirciliğe dair yeni fikirleri ve iyi örnekleri transfer ederek, daha iyi bir geleceği birlikte kurmak hedefindeyiz."

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, su sektörü için önemli bir etkinlik olan "Tuna Bölgesi ve Doğu Avrupa Bölgesel Su Forumu"na katıldı, Başa, su ve atık su sektöründe faaliyet gösteren 100'den fazla firmanın yer aldığı EXPOAPA 2024 Fuarı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ ile Romanya Su Birliği arasında iş birliği mutabakatı imzalandı - Son Dakika

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