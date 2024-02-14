İSKİ, İstanbul'un su kayıp oranını düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İSKİ, İstanbul'un su kayıp oranını düşürdü

İSKİ, İstanbul\'un su kayıp oranını düşürdü

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yaptıkları yatırımlar ve uyguladıkları projelerle İstanbul geneli su kayıp oranını yüzde 18,94'e düşürdüklerini açıkladı. 2019 yılında bu oran yüzde 22,31'di. Dört yılda toplam 104.074.641 m3 suyu kurtardıklarını belirten Başa, yeni hedeflerinin yüzde 15 olduğunu söyledi.

14.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "Yaptığımız yatırımlar ve uyguladığımız projelerle İstanbul geneli su kayıp oranını yüzde 18,94 oranına düşürmeyi başardık. Bu oran 2019 yılında yüzde 22,31'di. Böylece dört yılda toplam 104.074.641 m3 suyu kurtarmış olduk" dedi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul geneli su kayıp oranına ilişkin açıklama yaptı. Başa, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yaptığımız yatırımlar ve uyguladığımız projelerle İstanbul geneli su kayıp oranını yüzde 18,94 oranına düşürmeyi başardık. Bu oran 2019 yılında yüzde 22,31'di. Böylece dört yılda toplam 104.074.641 m3 suyu kurtarmış olduk. Suyumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yeni dönem hedefimiz yüzde 15. Bu başarıyı sağlayan çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. İstanbul başardı"

Kaynak: ANKA

Şafak Başa, İstanbul, İSKİ, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ, İstanbul'un su kayıp oranını düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:10:07. #1.12#
SON DAKİKA: İSKİ, İstanbul'un su kayıp oranını düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement