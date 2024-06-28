İSKİ Kamyonu Şile Otoyolu'nda Hafriyat Döktü, Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
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İSKİ Kamyonu Şile Otoyolu'nda Hafriyat Döktü, Yoğunluk Oluştu

İstanbul Ümraniye'de, İSKİ'ye ait bir kamyonun damperi açılarak çarptığı bariyerlerin üzerine hafriyat dökülmesi sonucu Şile Otoyolu'nda yoğunluk meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve otoyolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

28.06.2024 11:41
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İstanbul Ümraniye'de, damperi açılıp çarptığı bariyerlerin üzerine çıkan İSKİ kamyonundan yola hafriyat dökülmesi nedeniyle Şile Otoyolu'nda yoğunluk meydana geldi.

İSKİ'ye ait 34 HFJ 383 plakalı kamyonun damperi otoyolun Şile istikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı.

Kasasındaki hafriyatın yola döküldüğü kamyon, damperin açılmasının da etkisiyle çarptığı bariyerlerin üzerine çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otoyolun tek şeridi trafiğe kapatıldı, Şile istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kamyonun otoyoldan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İSKİ Kamyonu Şile Otoyolu'nda Hafriyat Döktü, Yoğunluk Oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKİ Kamyonu Şile Otoyolu'nda Hafriyat Döktü, Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
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