İSKİ'nin su fiyatlarına yüksek oranlarda zam tartışması - Son Dakika
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İSKİ'nin su fiyatlarına yüksek oranlarda zam tartışması

İSKİ\'nin su fiyatlarına yüksek oranlarda zam tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılması tartışıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, abone sayısının 7 milyona yaklaştığını ve günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon metreküpü geçtiğini belirtti. AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise İSKİ'nin borcunun son 5 yılda yüzde 4 bin 790 oranında arttığını ve su fiyatlarının yüzde 800 zamlandığını ifade etti. CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir ise uzun vadede İstanbul'un su sorunu yaşamamasının önemli olduğunu vurguladı.

14.05.2024 18:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSKİ'nin su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılması tartışıldı.

İBB Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda İSKİ Genel Kurulu da yapıldı. Kurulda, İSKİ'nin denetçi seçimi, kadro değişiklikleri, denetim ve faaliyet raporu maddeleri görüşüldü.

"Bugün gündemimizde olan tarife teklifimize desteğinizi arz ediyorum"

Kurulda konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, abone sayısının 7 milyona yaklaştığını söyledi.

2023 yılında İstanbul'a 24 içme suyu arıtma tesisinden 1 milyar 117 milyon metreküp arıtılmış su verildiğini ifade eden Başa, şehirde günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon metreküpü geçtiğini belirtti.

İSKİ'nin bütçesinden bahseden Başa, şöyle konuştu:

"2023 yılında bütçe gerçekleşmesi 25 milyar 596 milyon lira, bütçedeki yatırım giderleri gerçekleşmesi ise 9 milyar 523 milyon lira olmuştur. Enerji giderleri ve yatırım maliyetlerindeki olağan dışı artışa rağmen son 5 yılda bütçe harcamalarımızın ortalama yüzde 43'lük kısmı yatırıma dönüştürülmüş ve böylece yatırımcı kuruluş kimliğimiz sürdürülmüştür. Bu durumun devam edebilmesi, İstanbul halkının ihtiyaç duyduğu yatırımların ve Meclisimizde kasım ayında onaylanan bütçemizin gerçekleşebilmesi için bugün gündemimizde olan tarife teklifimize desteğinizi arz ediyorum."

"5 yılda yüzde 800 zam yaparak suyu 4 liradan 32,28 liraya çıkardılar"

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İSKİ'nin, 2018'de hiç borcu yokken 2019 yılı sonu itibarıyla borcunun 350 milyon 716 bin 419, 2023 yılı sonunda ise 16 milyar 799 milyon 443 bin 860 liraya yükseldiğini söyledi.

Kaynar, "5 yılda İSKİ'nin borcu yüzde 4 bin 790 oranında artmış." dedi.

Su zam teklifine değinen Kaynar, " Ekrem İmamoğlu, İBB mazbatasını aldığında 1 metreküp su 4 liraydı. 2023 yılı sonu itibarıyla 23,72 liraydı. Zam teklifinde en düşük tarifede su 32,28 lira. 'Suyu bedava yapacağız' diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaparak suyu 4 liradan 32,28 liraya çıkardı. En düşük konut tarifesine göre kıyaslanan tablo buyken, diğer kalem ve kademelerde ise durum daha vahim. Diğer kademelerde ve alanlarda 1 metreküp su 114,99 lira. Bu zamdan sonra, İSKİ 1 metreküp suyu 115 liraya satacak." ifadelerini kullandı.

Kaynar, İSKİ'nin mevcut su kaynaklarına ek 1 metreküplük yeni bir su kaynağı bile eklemediğini belirtti.

"Bizim için kıymetli olan uzun vadede bu şehrin su sorunu yaşamamasıdır"

CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir, eskiden köylerde suyun dağlardan gelip içildiğini, daha sonra ise evlere hortumlarla getirildiğini, depolandığını ve bunun suyun yolculuğu diye tarif edildiğini ve bu yüzden masraf oluştuğunu söyledi.

İBB Meclisi'nde, İSKİ'nin 7 kere zam talebine "hayır" denildiğini belirten Demir, suya zam teklifi konusuna değinerek, "Bu şehrin yüzde 90 abonesinin kullandığı ilk kademe konut suyuna yüzde 36'lık bir fiyat artışı yapıldı. Bizim için kıymetli olan şeylerden biri uzun vadede bu şehrin su sorunu yaşamamasıdır. İktidar tarafından 2023-2024 yılı için koyduğu yüzde 36 enflasyon hedefine göre İBB ve İSKİ olarak bu hedefin çizgisinde kalarak, ötesine geçmeyelim' dedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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