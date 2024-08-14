İSKİ, Ömerli Barajı'nda 83 Kaçak Yapıyı Kaldırdı

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(İSTANBUL) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) havzalarda kısa mesafeli koruma alanlarında çeşitli özelliklerde inşa edilen yapıları yıkıyor, kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Ömerli Baraj havzasında 83 kaçak yapı ve barınak kaldırıldı.

İSKİ havzalarda kısa mesafeli koruma alanlarında çeşitli özelliklerde inşa edilen yapıların yıkımını sağlayarak, kaçak yapılaşmanın önüne geçiyor. Koruma çalışmalarının son durağı Ömerli Barajı oldu. Alanda yıkılması gereken 83 yapı ekipler tarafından kaldırıldı.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Su havzalarımızda kaçak yapılaşmayla mücadelemiz artarak devam ediyor. Bugün Ömerli Baraj havzasında 83 kaçak yapı ve barınak ekiplerimizce kaldırıldı. Yıkıma destek veren jandarma, zabıta ve özel güvenlik teşkilatlarımıza teşekkür ederim" dedi.