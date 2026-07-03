İSKİ, Su Tasarrufu İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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İSKİ, Su Tasarrufu İçin Çağrıda Bulundu

03.07.2026 09:56
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İSKİ, yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle İstanbullulara tasarruf yapmaları çağrısında bulundu.

(İSTANBUL)- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklara bağlı olarak kentteki su tüketiminin hızla yükseldiğini duyurdu. İstanbul genelinde dün itibarıyla su tüketiminin 3 milyon 568 bin 162 metreküp seviyesine ulaştığını açıklayan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbullulara su tasarrufu ve verimli kullanım çağrısında bulundu.

İSKİ Genel Müdürü Başa, kentteki günlük su tüketimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaz mevsimi dolayısıyla artan sıcaklıklarla birlikte su tüketiminin de hızla yükseldiğini, dün kent genelinde 3 milyon 568 bin 162 metreküp su tüketildiğine dikkat çeken Başa, "Günlük yaşamımızda alınacak küçük tasarruf önlemleriyle suyumuzu verimli kullanabilir, geleceğimizi için önemli bir katkı sağlayabiliriz. Bugün tasarruf ettiğimiz her damla su İstanbul'un yarınıdır" dedi.

HEDEF YÜZDE 15 TASARRUFLA BİR TERKOS BARAJI

İSKİ Genel Müdürü Başa, İstanbul genelinde günlük su tüketiminin yalnızca yüzde 15 oranında azaltılması durumunda, hep birlikte tam bir Terkos Barajı kadar suyun korunabileceğini vurguladı. "Küçük alışkanlıklar, büyük farklar yaratır" mesajıyla vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Başa, her damla suyun geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu hatırlattı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

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