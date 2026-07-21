İskilip'te Ayı Tehdidi Artıyor - Son Dakika
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İskilip'te Ayı Tehdidi Artıyor

İskilip\'te Ayı Tehdidi Artıyor
21.07.2026 15:20
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İskilip Ahmetce köyünde ayılar bahçeleri talan ediyor, köylüler kalıcı önlem istiyor.

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Ahmetce köyünde yerleşim alanlarına kadar inen ayılar, kiraz ve fasulye bahçeleriyle arı kovanlarına zarar verdi. Gece saatlerinde bahçeye giren ayı güvenlik kamerasına yansırken, köylüler kalıcı önlem alınmasını istedi.

İskilip ilçesine bağlı Ahmetce köyünde son dönemde sıkça yaşanan ayı vakaları köy halkını tedirgin etti. Yerleşim alanlarına kadar inen ayılar, Dursun Çakmak'a ait kiraz bahçesinde ağaçlara zarar verdi. Ayılar, fasulye bahçesi ile arı kovanlarını da talan etti. Daha önce de köyde Yaşar Çakmak'a ait çilek ve kiraz bahçelerine ayılar zarar vermişti.

Artan vakalar nedeniyle köylüler özellikle gece saatlerinde evlerinden çıkmaya çekindiklerini, tarla ve bahçelerine ise endişeyle gittiklerini söyledi. İhbarların ardından Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri köyde inceleme yaptı.

İncelemeler sonrası Murat Çakmak, bahçesine güvenlik kamerası kurdu. Gece saatlerinde ayının bahçeye girdiği ve bahçe içerisinde dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Köy sakinlerinden Dursun Çakmak, ayıların her geçen gün yerleşim alanlarına daha fazla yaklaştığını belirterek, "Köylüler olarak çok tedirginiz. Bahçelerimize, tarlalarımıza rahat gidemiyoruz. Geceleri dışarı çıkmaya korkuyoruz. Ayılar kiraz ağaçlarımıza, fasulye bahçelerimize ve arı kovanlarımıza zarar veriyor. Yetkililerden kalıcı önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Bayat ilçesine bağlı Lapa köyünde Kadir Kaymaz (68), sebze bahçesini suladığı sırada ayı saldırısına uğrayıp, ağır yaralanmıştı.

Kaynak: DHA

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