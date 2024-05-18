Çorum İskilip'te Gençlik Haftası Bilek Güreşi Etkinliği - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Gençlik Haftası Bilek Güreşi Etkinliği

Çorum İskilip\'te Gençlik Haftası Bilek Güreşi Etkinliği

İskilip Kaymakamlığı tarafından Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin sembolik bilek güreşi ile başladı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi ve etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir de katıldı.

18.05.2024 12:41
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Çorum'un İskilip ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla bilek güreşi etkinliği yapıldı.

İskilip Kaymakamlığınca Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin sembolik bilek güreşi ile başladı.

Farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular, etkinliğin ardından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Çizikci, etkinlikte başarılı sporculara ödül ve katılım belgelerini verdi.

Etkinliği İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te Gençlik Haftası Bilek Güreşi Etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te Gençlik Haftası Bilek Güreşi Etkinliği - Son Dakika
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