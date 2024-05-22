İskilip'te Pazar Poşetlerinde Ağırlık Denetimi Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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İskilip'te Pazar Poşetlerinde Ağırlık Denetimi Uygulaması Başlatıldı

İskilip\'te Pazar Poşetlerinde Ağırlık Denetimi Uygulaması Başlatıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde zabıta ekipleri, pazar poşetlerinde 'ağırlık denetimi' uygulaması başlattı. İlçe pazarında vatandaşların farklı sebeplerle ödediği ücretin altında meyve sebze almasını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri, talep eden vatandaşların ürünlerini tartarak ağırlık denetimi yapıyor. Ayrıca pazarcılara çöp poşeti bulundurma zorunluluğu getirilerek pazar alanının temiz tutulması hedefleniyor.

22.05.2024 16:36
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Çorum'un İskilip ilçesinde zabıta ekipleri, pazar poşetlerinde "ağırlık denetimi" uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günleri kurulan ilçe pazarında vatandaşların farklı sebeplerle ödediği ücretin altında meyve sebze almasını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Pazar alanındaki zabıta noktasına tartı kuran ekipler, talep eden vatandaşların ürünlerini tartıyor. Ağırlığı, satın aldığından daha düşük olan vatandaşlar, alışveriş yaptığı tezgaha geri dönerek eksikliğin giderilmesini sağlıyor.

Uygulama kapsamında ayrıca her pazarcıya, tezgahının yanında çöp poşeti bulundurma zorunluluğu getirildi.

Bu sayede pazar alanının meyve sebze atıklarıyla kirletilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, iki yeni uygulamanın vatandaşlarca memnuniyetle karşılanmasını umduğunu belirtti.

Kaynak: AA

İskilip, Zabıta, Çorum, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip'te Pazar Poşetlerinde Ağırlık Denetimi Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskilip'te Pazar Poşetlerinde Ağırlık Denetimi Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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