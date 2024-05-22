İskilip\'te Pazar Poşetlerinde Ağırlık Denetimi Uygulaması Başlatıldı

Güncel

Çorum'un İskilip ilçesinde zabıta ekipleri, pazar poşetlerinde "ağırlık denetimi" uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günleri kurulan ilçe pazarında vatandaşların farklı sebeplerle ödediği ücretin altında meyve sebze almasını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Pazar alanındaki zabıta noktasına tartı kuran ekipler, talep eden vatandaşların ürünlerini tartıyor. Ağırlığı, satın aldığından daha düşük olan vatandaşlar, alışveriş yaptığı tezgaha geri dönerek eksikliğin giderilmesini sağlıyor.

Uygulama kapsamında ayrıca her pazarcıya, tezgahının yanında çöp poşeti bulundurma zorunluluğu getirildi.

Bu sayede pazar alanının meyve sebze atıklarıyla kirletilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, iki yeni uygulamanın vatandaşlarca memnuniyetle karşılanmasını umduğunu belirtti.