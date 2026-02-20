İskilip'te şehit yakınları ve gazilerle iftar programı düzenlendi - Son Dakika
İskilip'te şehit yakınları ve gazilerle iftar programı düzenlendi

20.02.2026 09:55
İskilip Kaymakamlığı ile İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Kaymakam Ramazan Polat, ramazanın ilk orucunu birlikte açmanın anlamlı olduğunu söyledi.

Bu tür programların birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Polat, devletin ve milletin bugünlere şehitler ve kahraman gaziler sayesinde ulaştığını vurguladı.

Davete katılan misafirlere teşekkür eden Polat, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

Kaynak: AA

