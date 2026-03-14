İskilip'te Yangın: 2 Ev ve Traktör Kül Oldu

14.03.2026 14:30
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ambar ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Aşağışeyhler köyünde Şaban E'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Fadime C'ye ait ev ile yan tarafta bulunan ambara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 ev ve ambar ile park halindeki bir traktör kullanılamaz hale geldi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangının üzücü olduğunu belirterek, "Yangının ihbar edilmesinin ardından İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, personelimizin özverili müdahalesi sayesinde söndürülmüştür. Olayda can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için belediyemiz ve ilgili kurumlarımız gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 15:01:50.
