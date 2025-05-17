İskilip\'te Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip ilçesinde yangın nedeniyle 3 evin kullanılamaz hale geldiği Hacıhalil köyüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalgan, ziyarette, görevlilerden yangın hakkında bilgi aldıktan sonra köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, dün akşam alınan yangın ihbarının ardından Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile İskilip Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 araç ve 28 personelin köye sevk edildiğini bildirdi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığını belirten Çalgan, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında, 3 ev, 2 samanlık ve 1 ahırda hasar oluştuğunu ifade etti.

Hasar tespit ve enkaz kaldırma işlemlerinin eş zamanlı yürütüldüğünü bildiren Çalgan, şunları kaydetti:

"Meydana gelen zararın telafisi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacağız. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması çalışmalarına bizzat katılan İskilip Kaymakamı'mıza, İskilip Belediye Başkanı'mıza, Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum."

Vali Çalgan'a, incelemeleri sırasında Kaymakam Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Uslu eşlik etti.

Çorum'un İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde Ahmet Taş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Şükrü Karaman'a ait eve, ardından bitişikteki kullanılmayan eve sıçrayan yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.