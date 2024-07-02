İskilip'te Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
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İskilip'te Yaz Kur'an Kursları Başladı

İskilip ilçesinde yaz Kur'an kurslarına başlandığı bildirildi. İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, kurslarda öğrencilere Kur'an ve din eğitimi verileceğini belirtti. Yaz Kur'an kurslarında dini eğitimin yanı sıra değerler eğitimi, sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenleneceği vurgulandı.

02.07.2024 19:05
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İskilip ilçesinde yaz Kur'an kurslarının eğitime başladığı bildirildi.

İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, yaptığı yazılı açıklamada, kurslarda öğrencilere Kur'an ve din eğitimi verileceğini belirtti.

Yaz Kur'an kurslarının yaz dönemini iyi geçirmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Güllü, şunları kaydetti:

"Yaz Kur'an kurslarında dini eğitimle birlikte değerler eğitimi, sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma sosyal, kültürel faaliyetler ile sportif etkinlikler de düzenlenmektedir. Bütün gençlerimizi, çocuklarımızı yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskilip'te Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika

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