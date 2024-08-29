İskilip'te yaz spor okulları kapanış programıyla sona erdi - Son Dakika
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İskilip'te yaz spor okulları kapanış programıyla sona erdi

İskilip'te düzenlenen yaz spor okullarının sona ermesi nedeniyle kapanış programı yapıldı. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, törende yaptığı konuşmada, kurslara katılan öğrencileri tebrik ederek gençlerin sportif ve bedensel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

29.08.2024 10:46
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İskilip'te yaz spor okullarının sona ermesi nedeniyle kapanış programı yapıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen kurslara 420 öğrencinin katıldığını söyledi.

Spor okullarına katılan öğrencileri tebrik eden Polat, kurslarla gençlerin sportif ve bedensel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Çağrı Sözen ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Şevket Akkocaoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskilip'te yaz spor okulları kapanış programıyla sona erdi - Son Dakika

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