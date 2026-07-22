İŞKUR'dan Medya Sektörüne Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İŞKUR'dan Medya Sektörüne Destek Projesi

İŞKUR\'dan Medya Sektörüne Destek Projesi
22.07.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR, medya sektörüne yönelik nitelikli iş gücü destek programını Sakarya'da tanıttı.

Sakarya'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Basın İlan Kurumu (BİK) işbirliğiyle medya ve iletişim sektörüne yönelik hayata geçirilen nitelikli iş gücü destek programı, sektör temsilcilerine tanıtıldı.

İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, uygun şartları sağlayan basın işletmelerine 9 ay süreyle net asgari ücret tutarında maaş ve sigorta primi sağlanacağına ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda konuşan İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, programın dijitalleşen medya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Desteğin sektörün rekabet gücünü de artıracağını belirten Kaya, "Medya sektöründe çalışmak isteyen ancak mesleki deneyim ve yeterliliklerini geliştirmeye ihtiyaç duyan iş arayanların, doğrudan iş ortamında deneyim kazanması sağlanacaktır. Özellikle iletişim fakültesi mezunları ve medya sektöründe kariyer hedefleyen gençlerin iş hayatına geçişini kolaylaştırmayı amaçlayan uygulamayla, teorik bilgilerin iş ortamında pratiğe dönüştürülmesine katkı sunulacak." diye konuştu.

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı da geleneksel gazetecilik anlayışının dijital platformların yaygınlaşması, büyük veri uygulamaları ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda dönüşümünü sürdürdüğünü kaydetti.

Medya sektöründe yaşanan dijital dönüşümün yalnızca haber üretim süreçlerini değil, ihtiyaç duyulan insan kaynağını da yeniden şekillendirdiğini ifade eden Çorbacı, "Basın kuruluşlarının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı amaçlayan protokol, İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla 30 Haziran 2026'da İletişim Başkanlığında imzalandı. Ayrıca, dijitalleşme ve yeni teknolojiler sektörde hızlı değişimlere yol açmakta, iletişimin geleceği dijital becerilerle yazılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş da işe alınma sürecinde uygulanacak sigorta primi destekleri hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Eğitim, İŞKUR, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR'dan Medya Sektörüne Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:37:33. #7.13#
SON DAKİKA: İŞKUR'dan Medya Sektörüne Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.