Dicle Üniversitesinde 2 bin 299 öğrenci İŞKUR Gençlik Programıyla istihdam edilecek

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Dicle Üniversitesinde (DÜ) eğitim gören 2 bin 299 öğrenci istihdam edilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında öğrenciler akademik hayatlarını sürdürürken aynı zamanda iş hayatına da hazırlanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğiyle uygulanacak ve 2 bin 299 öğrencinin yararlanacağı program 10 ay sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, program için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.