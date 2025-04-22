İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri - Son Dakika
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İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri

İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri

İŞKUR'un 2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu'na göre, eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler garsonluk, dikiş makineciliği ve kaynakçılık olarak sıralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü ihtiyacının en çok imalat sektöründe olduğunu belirtti.

22.04.2025 13:27
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Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"na göre, eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler arasında ilk sırada garsonluk, dikiş makineciliği ve kaynakçılık bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

EN FAZLA İŞ GÜCÜ İHTİYACI İMALAT SEKTÖRÜNDE

İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, araştırma kapsamında 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşme sağladıklarını, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe olduğunu aktardı. Işıkhan, 20 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş tespit ettiklerini kaydetti.

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan rapora göre, en çok açık işin tespit edildiği meslekler, garsonluk, dikiş makineciliği, satış danışmanlığı, temizlik görevliliği, gazaltı kaynakçılığı, kasiyerlik, paketleme ve konfeksiyon işçilikleri ile yük ve yolcu taşımacılık şoförlükleri oldu. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerin başında garsonluk geldi. Bunu, dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık, satış danışmanlığı, yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü ile gazaltı kaynakçılığı izledi. Araştırmada, geleceğin mesleklerine yönelik tespitler de yer aldı. Buna göre, işverenler tarafından gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler, yazılım ve inşaat mühendislikleri, yapay zeka, e-ticaret ve bilişim uzmanlıkları, yapay zeka geliştiriciliği, dil ve konuşma terapistliği ile CNC operatörlüğü olarak sıralandı.

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Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Murat Çetinkaya:
    Bunların hiç birinin cazibesi yok bu yukarıda sayılan meslekler zaten boşta 0 0 Yanıtla
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