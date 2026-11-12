İŞKUR Gençlik Programı'nda 1077 öğrenci DPÜ fakültelerinde işbaşı yaptı - Son Dakika
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İŞKUR Gençlik Programı'nda 1077 öğrenci DPÜ fakültelerinde işbaşı yaptı

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İŞKUR Gençlik Programı\'nda 1077 öğrenci DPÜ fakültelerinde işbaşı yaptı
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DPÜ ile İŞKUR işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1077 üniversite öğrencisi işbaşı yaptı. Öğrenciler fakültelerde görev alarak iş deneyimi kazanacak; başlangıçta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1077 üniversite öğrencisi işbaşı yaptı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen program kapsamında öğrenciler, üniversitenin farklı fakültelerinde görev alarak eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanma fırsatı bulacak.

Programın başlangıcı dolayısıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrencilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

Eğitim öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, programın sunduğu imkanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızıltoprak, programın öğrenciler için bir zorunluluk değil, fırsat olduğunu söyledi.

Öğrencilerden bu fırsatı iyi değerlendirmelerini isteyen Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Bu ilk çalışma gününde böyle koşarak geldiniz, bu sınıfı, bu amfiyi sıralar ve basamaklar dahil doldurduysanız, ayakta bile duracak yer kalmadıysa iş hayatında bu disiplini devam ettirin arkadaşlar."

DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Taşkın da program kapsamında öğrencilere sağlanan imkanlara dikkat çekti.

Taşkın, "Her ne kadar ülkemizdeki kaynaklar şu anda kısıtlı olmasa da, her şeyden önce çok iyi imkan da sağlandı. Binin üzerinde öğrenci arkadaşımız bu imkandan yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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