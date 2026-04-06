Islahiye'de Ateş Açan Üç Şüpheli Yakalandı

İslahiye ilçesinde bir araçtan çevreye ateş edildiği ihbarı üzerine yürütülen çalışmada 3 şüpheli yakalandı.

Yeni Mahalle 129. Sokak'ta park halindeki bir otomobilden çevreye ateş açıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Bölgede yapılan takip ve incelemelerde E.H, M.T. ve M.Y. isimli şüpheliler olay yerinde yakalandı. Araç içerisinde ve çevrede yapılan aramalarda çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Sürdürülen çalışmalar sonucunda, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 1 tabanca ile tabancaya ait boş şarjör de bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.