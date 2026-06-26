Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, telefonla aradığı kişileri yaklaşık 3 milyon lira dolandıran A.B. yakalandı.
Suçunu itiraf eden A.B, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?