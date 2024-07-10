İslahiye'de Ele Geçirilen Gümrük Kaçağı Tütün ve Sigaralar Yakılarak İmha Edildi

Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 2 bin 50 paket gümrük kaçağı tütün ve bandrolsüz sigara yakılarak imha edildi.

İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede çeşitli tarihlerde yapılan çalışmalarda ele geçirilen 2050 paket gümrük kaçağı tütün ve bandrolsüz sigara, İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri kontrolünde Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından ilçe dışında boş bir arazide yakılarak imha edildi.