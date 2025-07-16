İslahiye\'de Genç Sürücülere Farkındalık Etkinliği

İslahiye ilçesinde, genç sürücülere yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği iş birliğinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik bilgiler verildi.

"Gazı değil, sevgini artır. Genç sürücülerde farkındalık ve önleme üzerine söyleşi" etkinliğinde, trafik güvenliği, koruyucu ekipman kullanımı ve hız kontrolü gibi konular ele alındı.