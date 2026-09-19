İslahiye\'de Hacı Fatma Köse Camisi, depremden sonra 31. cami olarak ibadete açıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Yeşilova Mahallesi'ndeki Hacı Fatma Köse Camisi, hayırsever tarafından yeniden yaptırılarak ibadete açıldı.

Yaklaşık 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Hacı Fatma Köse Camisi'nin açılış törenine, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Kemal Vural, hayırsever Osman Köse, İlçe Müftüsü Mustafa Demir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Oğuztürk, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, ibadete açılan caminin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Vural da caminin İslahiye'ye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir ise Hacı Fatma Köse Camisi'nin, 6 Şubat depremlerinin ardından ilçede yeniden inşa edilerek ibadete açılan 31. cami olduğunu belirterek, caminin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hacı Fatma Köse Camisi, dualarla ibadete açıldı.