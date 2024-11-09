Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ö.F.K idaresindeki 27 LR 827 plakalı otomobil Atatürk Mahallesi Barazi Caddesinde H.P idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güllühüyük Mahallesi'nde ise M.F.G idaresindeki 79 ACD 465 plakalı otomobil S.Ş idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de İki Trafik Kazası - Son Dakika
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