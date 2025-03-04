İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi verildi.
Trafik jandarması ekipleri, Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine "güvenli trafik" eğitimi verdi.
Eğitimlerde, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıklarının anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de jandarmadan öğrencilere 'güvenli trafik' eğitimi - Son Dakika
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