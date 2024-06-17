İslahiye'de kalp krizi geçiren Jandarma Komando Uzman Çavuş hayatını kaybetti

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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba evine bayram ziyareti için gelen ve kalp krizi geçiren Jandarma Komando Uzman Çavuş Emre Kurtini, hastanede yaşamını yitirdi.

Ağrı Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli İslahiyeli Uzman Çavuş Emre Kurtini (35), Çerçili Mahallesi'ndeki baba evinde yıllık izindeyken kalp krizi geçirdi.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kurtini, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurtini'nin cenazesi, Çerçili Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Askeri törene, Kurtini'nin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile vatandaşlar katıldı.