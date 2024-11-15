İslahiye'de Kasten Öldürme Zanlısı Yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 30 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İslahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kasten öldürme' suçundan 30 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştır. Suç ve suçlularla amansız mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.