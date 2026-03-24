İslahiye'de motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.K. (25) idaresindeki 27 BAY 779 plakalı motosiklet, İslahiye Hatay Bulvarı üzerindeki Dispanser Kavşağı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan N.H'ye (25) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan N.H. ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
