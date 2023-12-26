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İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İslahiye\'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
26.12.2023 - 19:05,  Güncelleme: 19:06
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. H.Ç. (26) yönetimindeki 31 AJC 30 plakalı otomobil, T.İ.Ç. (28) yönetimindeki 34 AAY 713 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup refüje çıkan otomobiller, yön levhalarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan F.Ş. (57) ve S.Ç. (55) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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